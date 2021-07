Ancora forti temporali, grandine e vento: è di nuovo allerta gialla sul Biellese

Forti temporali hanno interessato il Piemonte nel fine settimana. Molti danni si sono registrati nel Biellese con disagi enormi alla popolazione. Un nuova ondata è prevista in queste ore, come specifica l'Arpa Piemonte in un nota sul proprio sito: “Dopo le grandinate e le forti raffiche di vento di sabato (Vercelli, 72 km/h alle 16:01 locali), ieri mattina un violento temporale ha colpito le zone pianeggianti di Biellese e Vercellese, con 90,9 mm in un’ora (109,2 mm in 3 ore) a Cellio (VC) e 79,0 mm in un’ora (99,3 mm in 3 ore) a Pettinengo (BI). Nel pomeriggio-sera è stata la volta del Torinese, con un forte temporale che ha interessato l’area metropolitana ed in particolare i quartieri nord della città; la stazione della rete meteoidrografica regionale di Torino Consolata ha registrato 24,8 mm in un'ora alle ore 21:40 locali (55,2 mm in 3 ore). Significativo anche il vento con una massima raffica di 86 km/h alle ore 23:01 ora locale registrata dalla stazione meteorologica di Bauducchi - Moncalieri (TO)”.

“La perturbazione atlantica, che ha interessato la nostra regione nel fine settimana, continua a convogliare aria umida ed instabile determinando una giornata ancora caratterizzata da spiccata instabilità atmosferica – spiega l'Arpa Piemonte - Attesi, nuovamente, temporali sul Piemonte, più probabili ed intensi sulle zone pedemontane e pianeggianti comprese tra Torinese e Verbano dove saranno accompagnati anche da grandine e forti raffiche di vento. Permangono quindi le condizioni di allerta gialla per temporali forti, che saranno accompagnati da fulminazioni, grandinate e forti raffiche di vento, sulle pianure di Torinese, Biellese, Novarese e Vercellese e sulle relative zone alpine incluso il Verbano. Domani è prevista ancora una giornata perturbata, ma i temporali attesi saranno meno intensi e più confinati sulle zone nordorientali della regione. Da mercoledì la perturbazione si sposterà verso nord lasciando spazio ad un miglioramento del tempo che porterà nuovamente il sole sulla nostra regione nella giornata di giovedì”.