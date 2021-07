Valdilana: "Ma cos'è questa puzza?" una lettrice ci scrive

Buonasera direttore,

Nelle zone di Crocemosso e basso triverese, da tempo si sente un cattivo odore in vari momenti della giornata. Abbiamo già contattato l'ente che si dovrebbe occupare di questi problemi, e ci è stato detto che, molto probabilmente, l'odore proviene da un impianto di depurazione di un'azienda della zona. Oltre a questa segnalazione, so che ci sono state petizioni e varie lamentele, ma la situazione non è cambiata. Il tanfo in certe ore della giornata è davvero insopportabile, e bisogna chiudere le finestre per non impestare la casa!