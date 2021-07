La pacata riflessione di una cittadina per la mancata partecipazione al bando del Recovery Fund

Egregio Direttore/i,

è con estremo stupore ed amarezza che vengo a conoscenza dai vs quotidiani, che il comune di Biella risulta illustre assente nella partecipazione alla distribuzione di fondi messi a disposizione del "Recovery Fund".

A tal proposito chiedo cortesemente di voler/poter pubblicare l'opinione di una semplice cittadina e lettrice.

Egr. Senatore Gilberto Picchetto,

Spett.le amministrazione comunale (maggioranza e minoranza)

a seguito della notizia apparsa sui quotidiani sabato u.s. a proposito della esclusione della città di Biella dall'elenco dei beneficiari, poichè non risulterebbe presentato nessun progetto per la riqualificazione urbana, mi permetto di sottolineare la responsabilità congiunta di tutti gli attori che avrebbero dovuto impegnarsi per ottenere un risultato eclatante per il territorio e per la popolazione biellese.

Vorrei ricordare al Senatore e all'amministrazione comunale di Biella, che è DOVERE di chi è impegnato in politica SERVIRE la popolazione nel territorio nel quale è stato eletto, al fine di raggiungere obiettivi comuni.

Leggere le parole del Senatore Pichetto, mi ha riportato alla mente un'immagine pilatesca, molto lontana dalla ferrea volontà di raggiungere l'obiettivo fondamentale per la ripresa di un territorio oramai da decenni in crisi, altrochè quanto dal Senatore affermato: "l'unica risposta che mi viene in mente è che in città non c'è bisogno di nulla...".

Altra immagine più rappresentativa sarebbe come se un PADRE vedesse i figli commettere degli errori e non intervenisse per divergenze con il coniuge.

E' triste per la popolazione biellese che lo ha votato per rappresentare il territorio, sentire le sue affermazioni.

Sarebbe stato importante un passo indietro ed un gesto di umiltà e collaborazione per il bene comune e non sottacere ed attendere eventuali errori dell'avversario politico, poichè la sconfitta è di tutti noi e nessuno ci ridarà quello che è stato perso.

Al Primo Cittadino di Biella che replica ai giornalisti la seguente giustificazione: "non siamo riusciti in tempo a partecipare per tante ragioni, non ultima, i problemi di carenza di personale che a tutti i livelli creano rallentamenti al lavoro di tutte le amministrazioni comunali", rispondo che La da un Sindaco che afferma il falso, in quanto dovrebbe conoscere benissimo, sia Lui che la sua Giunta, la possibilità di potersi avvalere di professionisti esterni alla pianta organica del comune per incarichi particolari e urgenti. Domanda: perchè non si è pensato a questa soluzione?

Alla minoranza che ha il dovere di controllare l'operato dell'amministrazione, ma anche e soprattutto di proporre scelte e soluzioni alternative, chiedo perchè non si sia resa parte attiva appena venuta a conoscenza del bando PNRR.

A tutti gli attori impegnati in questo disastro, da semplice cittadino ricordo che, con un pizzico di umiltà, serietà e orgoglio biellese, si sarebbe potuto raggiungere un risultato positivo SE, al primo posto, si fosse messo il bene del nostro territorio e non l'appartenenza politica!