Pella: “Tanti auguri al presidente Mattarella, sempre presente e vicino agli italiani”

Sono stati numerosi, nei giorni scorsi, gli esponenti politici e istituzionali che hanno rivolto i propri auguri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra questi anche il Capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio e il vicepresidente vicario ANCI Roberto Pella che, in una nota stampa, dichiara: “Tanti auguri di buon compleanno al Presidente Mattarella, punto di riferimento autorevole ed esempio per tutti noi cittadini italiani, specie dopo la fase dolorosa e complessa che il nostro Paese ha attraversato. Sempre presente e vicino ai cittadini, a partire dai primi cittadini che ha sempre omaggiato partecipando ogni anno all'assemblea nazionale di ANCI e investendoli di responsabilità, determinazione e coraggio. Affrontiamo, grazie alla sua forte e strategica guida, il futuro che ci attende con lo spirito di massima leale collaborazione, avendo davanti a noi la più limpida dimostrazione di impegno e amore per l'Italia”.