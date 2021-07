Azzolina: "Biella è l’unica provincia del Piemonte che non avrà finanziamenti del Pnrr per la riqualificazione urbana"

"Biella è l’unica provincia del Piemonte che non avrà finanziamenti del Pnrr per la riqualificazione urbana. Perché la Giunta, unica in tutta la Regione, non ha presentato i progetti. In parole povere: mentre tutte le altre province del Piemonte avranno dei benefici in termini di occupazione, di lavori, di benessere collettivo, di miglioramento dei servizi, a Biella rimane solo il disonore di avere un’amministrazione che definire inadeguata è poco.