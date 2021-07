Vigliano: Danni a case e mezzi in tutto il paese

Danni ingenti alle abitazioni - Foto Benedetti per newsbiella.it

In vicolo Borello a Vigliano una villetta con dei danni visibili sia al tetto che al mezzo ricoverato. Incalcolabile il danno che il maltempo ha prodotto sul nostro territorio. Da ieri e per tutta la notta, proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco in aiuto alla popolazione