Quaregna Cerreto: Furto ai danni di una donna anziana nel parcheggio del supermercato

Era rimasta in auto aspettando che la nuora facesse la spesa quando due giovani, presa di mira proprio perchè anziana e sola, la distraevano facendola uscire dal mezzo con la scusa delle monetine cadute a terra e le sottraevano la borsa.

Disperata per l'accaduto ha aspettato il ritorno della parente che ha chiamato i Carabinieri. Purtroppo, senza indicazioni precise non hanno potuto far altro che rilevare la denuncia.

I Carabinieri raccomandano di non prestare attenzione agli sconosciuti che, con scuse ormai note, distraggono i malcapitati per portare a termine i loro intenti e nel caso, di chiedere immediatamente aiuto ai passanti.