Mezzana: Ha un malore e non risponde più alla vicina, lei chiama i soccorsi che lo traggono in salvo

Provvidenziale l'aiuto della vicina dell'uomo di Mezzana che ieri, colto da malore, non era più in grado di rispondere e di aprire la porta. I Vigili del Fuoco sono entrati in casa ed hanno permesso ai sanitari del 118 di prenderlo in carico e trasportarlo all'Ospedale che si sono immediatamente presi cura di lui. Pare che le sue condizioni non siano gravi.