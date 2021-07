Candelo: Bloccato dal fiume d'acqua improvviso nel sottopasso di via Iside Viana FOTO e VIDEO

L'acquazzone che si sta riversando anche oggi sul biellese ha dato una breve tregua tanto da permettere all'acqua sotto il ponte ferroviario di via Iside Viana di defluire e di consentire ai Vigili del Fuoco un facile recupero. Tanto spavento per l'automobilista ma nessuna conseguenza. Si raccomanda di muoversi solo se necessario. In questo momento tutta la valle di Mosso è sotto la sferza dell'acqua e dei fulmini. In molti paesi manca l'elettricità.