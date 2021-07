Biella, via Candelo: Cedimento del terreno sotto la ferrovia, Scuola di danza e negozi allagati FOTO

Danni d'acqua a Biella, in via Candelo - Foto Benedetti per newsbiella.it

Molti danni alla scuola di danza di via Candelo e ai negozi soprastanti a causa dell'enorme massa d'acqua che ha travolto anche parte del muro di contenimento del terreno sottostante la linea ferroviaria. Le verifiche eseguite non hanno rilevato problematiche per la ferrovia mentre le due attività hanno fatto intervenire ditta specializzata per svuotare i locali dall'acqua che li ha invasi. Sgomento per i titolari che non si sono comunque persi d'animo che si sono immediatamente dati da fare per rimediare almeno in parte ai danni che ancora non si contano.