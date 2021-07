Roberto Pella: "Maltempo flagello del territorio biellese: richiesta danni e ripartenza sostenibile"

Voglio ringraziare, per la seconda volta in questo mese, tutte le forze dell'ordine, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco insieme alla polizia municipale di Valdengo che stanno intervenendo prontamente per la conta dei danni del maltempo e il ripristino della normalità sul territorio per le moltissime famiglie e imprese che hanno subito le conseguenze della tromba d'aria che si é abbattuta ieri sul territorio biellese colpendo fortemente il mio Comune di Valdengo con Vigliano e Candelo.





Ho personalmente provveduto a contattare il Presidente Cirio e l'Assessore Gabusi della Regione Piemonte per lo stato di calamità e per la richiesta dei danni: eventi di tale portata si stanno intensificando in maniera incontrollabile e sconvolgente, temporali e inondazioni stanno flagellando un territorio che, con tanta fatica e sforzo, stiamo rivitalizzando e tentando di preservare con moltissime iniziative.