"No greenpass" la manifestazione di protesta dispersa dalla grandinata

Alle cinque della sera, di ieri 24 luglio, Piazza Martiri a Biella comincia a popolarsi ma non è il solito struscio tipico del sabato sera, è quello della protesta contro il green pass, decine le persone che raggiungono il luogo adibito a parcheggio di servizio del centro cittadino. Ma più che una manifestazione è un happening di protesta, quasi silente, fatto salvo qualche urlo che echeggia con la parola libertà a fare da sfondo e gli immancabili vaffa nei confronti del Presidente del Consiglio, reo di limitare gli spazi dei cittadini con l’introduzione del green pass.

Ci sono magliette bianche su cui campeggiano scritte che inneggiano al leit motiv del movimento, bandiere italiane e cartelli su cui viene impressa la protesta con messaggi che abbiamo visto ripetersi nelle piazze italiane. Alla fine viene riempita un’ala della piazza con qualche centinaia di persone, accompagnate da molti curiosi ai lati dell’epicentro della manifestazione che guardano verso la stessa più scrutando le presenze che non solidarizzando con la stessa. Qualcuno si abbarbica sul basamento della statua di Quintino Sella che scruta ombroso la piazza, ma il cielo ha altri programmi per il pomeriggio, e così la protesta si trasferisce verso il Battistero prima e in via Repubblica poi per poi disperdersi tra i flutti di una grandinata intensa.