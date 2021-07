Candelo strizza l'occhio all'ambiente, nasce BogiaGreen per pulire un parco o un'area verde

Candelo strizza l'occhio all'ecologia: nasce BogiaGreen, il progetto rivolto al rispetto dell'ambiente. Ogni venerdì mattina volontari e cittadini si ritroveranno in un punto specifico del paese, un parco o area verde, per raccogliere ciò che è stato gettato a terra.

“Per cambiare il mondo iniziamo a migliorare la nostra città – spiega il sindaco Paolo Gelone - Apriremo la possibilità di partecipare a chiunque abbia voglia di fare, ma prima di tutto vogliamo dare l'esempio noi stessi, in prima persona, mostrare e dimostrare ancora una volta che Candelo 'bogia' eccome. Perché conta il messaggio, ma contano ancora di più i risultati. E per ora vi diamo solo un numero: 1083 mozziconi di sigaretta raccolti, spesso gettati per terra a meno di un metro dal cestino. Nel frattempo stiamo continuando a programmare manutenzioni e lavori, ma anche questi piccoli gesti sono importanti. Un grazie speciale ai nostri giovani del Servizio Civile, impegnati anche su questo fronte a favore della comunità”.