A Magnano ritorna la festa della tradizione e della cultura

La storia e l'antichità saranno al centro dell’estate magnanese con il ritorno dell’evento “Magnanus”, che si svolgerà domenica 25 luglio. La festa medievale porterà in scena rievocazioni storiche e scene teatrali della vita quotidiana dei tempi passati.

Ma le rappresentazioni non saranno l’unica offerta della bella stagione a Magnano. Infatti, a partire dal 30 luglio e per tutti i weekend di agosto, la musica del periodo barocco farà da padrona con appositi concerti serali che si svolgeranno alla chiesa di San Secondo e alla chiesa parrocchiale.

A ferragosto, polenta in piazza (d’asporto vista la situazione) e nel pomeriggio, su prenotazione, lo spettacolo di cantastorie per bambini al ricetto.



Nell’immediato futuro verrà migliorata l’illuminazione della frazione e delle cascine grazie ai lavori che partiranno verso settembre. In programma anche l’asfaltatura dei tratti stradali.



Nonostante la netta differenza del periodo che stiamo vivendo rispetto al corrispettivo dell’anno scorso, anche la sindaca Grisoglio non se la sente di affermare che ne siamo del tutto usciti: “La sensazione è sempre quella di avviarsi verso la fine del tunnel – racconta la prima cittadina – per poi venir respinti un po’ più indietro”.