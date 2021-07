Pallacanestro Biella, ciclone Zanchi in conferenza: idee chiare e cuore toro (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

E’ stata una conferenza stampa molto godibile quella realizzata al Forum nella sala intitolata a Gabriele Fioretti tale da permettere agli addetti del settore di conoscere le qualità umane e anche tecniche del nuovo coach di Pallacanestro Biella Andrea Zanchi. Al tavolo dei relatori un insolito trio guidato dal presidente Antonio Trada e ai suoi due lati Zanchi e il nuovo Gm Damiano Olla.

A emergere, fin dalle prime battute, è la determinazione che i tre attori hanno dimostrato sul progetto di Pallacanestro sia da parte della società per bocca del presidente che ha tracciato la linea futura del club, sia da parte del nuovo Gm che ha spiegato la filosofia che porterà a Biella i nuovi beniamini della Curva Barlera, sia l’empatia del nuovo coach che ha spiegato tattica: “Squadra giovane che deve essere aggressiva in difesa e veloce in attacco” e filosofia: “Giovani che abbiano voglia di giocare al massimo”. Confermato il vice Niccolai, a cui mister Zanchi ha vaticinato un futuro da head coach, come tutti quelli che hanno lavorato con lui (Carrea, Squarcina ecc). Insomma umore buono nella speranza detta da tutti di poter finalmente giocare davanti al proprio pubblico.