Calcio, Gila arriva alla Chiavazzese: “Pronto ad affrontare la Promozione nei migliori dei modi”

La Chiavazzese comunica di aver ufficialmente concluso il passaggio in maglia blu-cremisi del centrocampista, classe 1999, Giacomo Gila. Cresciuto calcisticamente ne La Biellese, ha compiuto il grande passo nella stagione 2019/20 esordendo nella categoria di Eccellenza con la maglia bianconera.

Conclusa l'avventura in quel di Biella, ha vestito la casacca del Fulgor Ronco Valdengo la scorsa stagione, sempre in Eccellenza. “Sono arrivato a Chiavazza già ad aprile quando il direttore Acquadro mi ha contattato per partecipare ad alcune sedute di allenamento – spiega Gila - Fin da questi giorni mi sono trovato bene tanto che, parlando con il direttore e La Biellese, abbiamo subito trovato l'accordo. E' da parecchio tempo che sento parlare bene di questa società e, da quel che ho potuto vedere fino ad ora, posso dire che si sta mettendo giù un bell'organico per poter disputare una bella stagione con la speranza di raggiungere grandi risultati. Fino a pochi giorni fa, scendere di categoria, non era nei miei pensieri ma poi, pensando di disputare un campionato da protagonista in Promozione e magari nella zona alta della classifica, mi ha fatto cambiare idea e ovviamente non si butta assolutamente via. La Promozione è una 'signora' categoria ed io sono pronto ad affrontarla nei migliori dei modi”.