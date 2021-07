Pneumatici: il loro impatto sulla gestione ambientale

La svolta "green" che la società sta imprimendo a moltissimi ambiti produttivi riguarda anche gli pneumatici, nel tentativo di abbassarne l'impatto sull'ambiente.



Riciclo degli pneumatici a fine carriera

La lotta all'inquinamento passa anche da una gestione più accorta degli pneumatici. Come l'accordo stilato da Eni ed Ecopneus per produrre prodotti energetici e chimici ad alta sostenibilità ambientale. Si tratta di un ulteriore passo in avanti, alla ricerca dell'economia circolare rigenerativa. Quella vision che ha portato all'ideazione di un asfalto a base di polverino di gomma proveniente da Pfu e polimeri, applicato nel Comune di Massafra (Taranto). Un progetto che fa il paio con il piano "TYRE FIELD", l'impiego della gomma riciclata per realizzare campi da calcio in erba artificiale; piani di calpestio per campi da tennis, pallavolo, basket e piste di atletica, sia outdoor che indoor. Per non parlare dei playground per bimbi, con le relative pavimentazioni antitrauma dedicate alle aree gioco a loro destinate (peraltro, obbligatorie per legge). Oltre all'impiego come pavimentazioni in scuderie e maneggi.

"Marevivo", "EcoTyre" e "senSEAbilization"

I volontari di "senSEAbilization" hanno collaborato con le associazioni "Marevivo" ed "EcoTyre" per recuperare 2.500 chili di pneumatici usati dai fondali del porto di Marsala, all'interno di un'operazione più ampia, patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica, lungo le coste del nostro Paese.

Intanto, a Faenza, la Guardia di Finanza ha sequestrato 50.000 chili di Pfu detenuti illegalmente all'interno di un'area di 700 metri quadrati. In parte stoccati a cielo aperto, senza alcuna protezione dagli agenti atmosferici, e in parte all'interno di un capannone abusivo, privo dei necessari dispositivi di sicurezza e antincendio. Dulcis in fundo, è stato trovato anche un lavoratore completamente " in nero".



Pneumatici ricostruiti : aumento della quota alle Amministrazioni Pubbliche ?

Non tutti lo sanno, ma oggi la legge prevede che le flotte di autoveicoli a servizio delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità siano equipaggiate con pneumatici ricostruiti in una percentuale pari ad almeno il 20% del totale. Con un emendamento presentato alla conversione in legge del Decreto Semplificazioni, l'on. Gianluca Benamati ha chiesto che tale quota sia aumentata al 50% del totale.



