I distretti piemontesi provano a rialzarsi dopo la crisi: l'unica "zavorra" è il tessile biellese

E' il distretto tessile biellese quello che zavorra gli altri, al termine del primi trimestre 2021, secondo il Monitor elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo . Secondo i dati, infatti, il risultato complessivo della regione è stato di 2,4 miliardi di euro, mettendo a segno però "solo" un aumento dell’1,6%. Decisamente meno degli altri distretti italiani (+6%) e del manifatturiero regionale in senso più ampio (+6,5%). E questo perché? Perché la vocazione tipica del Biellese continua a soffrire e - senza di lei - il risultato piemontese sarebbe in aumento del 6%, dunque in linea con la media nazionale dei distretti.

Sono ripartite le esportazioni verso i mercati emergenti (+11,2%), sostenuti dalle performance positive in Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Arabia Saudita e Russia . Una ripresa più lenta, invece sta caratterizzando le esportazioni dei distretti piemontesi verso i mercati maturi, ancora in calo del 2,5% rispetto al primo trimestre 2020: i cali più importanti hanno riguardato Regno Unito, Francia, Svizzera e Spagna; gli incrementi di export verso altri importanti Paesi (come Irlanda, Germania e Stati Uniti) non sono riusciti a compensare.

"Le evidenze della Direzione Studi, così come la nostra attività quotidiana tra gli imprenditori, ci dicono che l’economia del Piemonte si è rimessa in moto - dice Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo -. Già al termine del 2021, molto verosimilmente, alcuni distretti potranno completare il recupero di quanto perso durante la crisi pandemica, cogliendo le opportunità di crescita presenti sui mercati internazionali, dove gli scambi sono in forte accelerazione, mentre ci aspettiamo una risalita più lenta per sistema moda e aerospazio. La dimensione delle imprese resta un punto di debolezza, ma il Piemonte mostra grande capacità di interpretare il cambiamento e vivacità delle sue imprese, anche grazie alla forza dei distretti. Come prima banca italiana, guardiamo avanti per sostenere una ripresa pienamente strutturale e ricomporre i tasselli della crescita, fornendo al sistema produttivo risorse - 5,3 miliardi di euro il plafond messo a disposizione delle PMI del nord ovest nell’ambito del programma Motore Italia - e soluzioni per investire sul rafforzamento dimensionale, sulla transizione ecologica e digitale, sulla formazione e per rafforzare le filiere".