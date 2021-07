Auto travolta dal tetto del Pala Bertinetti: momenti di paura per l'occupante

Momenti di paura per un automobilista rimasto intrappolato all'interno della vettura "sepolta" dai detriti del tetto della palestra Bertinetti, scardinato dal vento e trasportato su corso De Rege e via degli Zuavi.

Per fortuna l'automobilista non ha riportato conseguenze per l'accaduto. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ancora al lavoro per mettere in sicurezza e liberare la strada dai detriti.

In tutto il Vercellese, inoltre, sono numerosi gli interventi in corso a causa dei danni provocati dall'ondata di maltempo: vento fortissimo sulla città e grandinate sia nella zona nord di Caresanablot che nella zona di Santhià e dei centri vicini.