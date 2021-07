Biella: Volontari AIB per rimuovere le piante a terra in città

AIB al lavoro a Biella per rimuovere le piante cadute

In supporto ai Vigili del Fuoco i volontari AIB hanno effettuato il lavoro di rimozione di piante sulle sedi stradali della città. Al momento, alle 22.27, tutte le squadre disponibili dei Vigili del Fuoco, stanno intervenendo in diverse zone del biellese per portare aiuto alla popolazione colpita.