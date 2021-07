Biella si ritrova al Villaggio La Marmora nel ricordo di don Piero Gibello a 10 danni dalla morte

A 10 anni dalla scomparsa, la comunità biellese, in particolar modo i parrocchiani della chiesa del Villaggio La Marmora di Biella si ritroveranno per ricordare don Piero Gibello nella mattinata di domenica 25 luglio. A detta di chi l'ha conosciuto personalmente non soltanto un prete ma un amico e un padre.

Alle 10.30 avrà luogo la Santa Messa, con consegna delle borse di studio in memoria del parroco a studenti meritevoli per l'impegno dimostrato lo scorso anno scolastico. Alle 11.30, invece, benedizione ed intitolazione a don Gibello del salone dell'oratorio ristrutturato grazie anche al contributo della Fondazione CRB.