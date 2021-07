Vigliano, il Sindaco Vazzoler: "Sono senza parole, chiederò alla Regione lo Stato d'Emergenza"

Cristina Vazzoler, sindaco di Vigliano, ha percorso in sopralluogo le vie del paese colpite dalla tromba d'aria. "Sono senza parole, inizia la conta dei danni. Porto in Regione la richiesta per lo Stato d'emergenza". Famiglie in difficoltà, grossi disagi per chi ha avuto il tetto scoperchiato dalla furia del vento e che ancora non può credere a quanto successo in quei minuti disastrosi. Gli eventi atmosferici sono sempre più violenti e non ci si fa l'abitudine a vedere spazzar via piante, pezzi di case, attività e i sacrifici di chi vede andare in frantumi i sacrifici di una vita.