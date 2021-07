Sport, Green Pass obbligatorio per entrare negli impianti sportivi: capienza al 50% in zona bianca

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale tutte le normative riguardanti il mondo sportivo relative all'introduzione del Green Pass.

Come ribadito in Gazzetta, la certificazione verde sarà necessaria per accedere "a eventi e competizioni sportive, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere". Sul tema capienza degli impianti il quadro è il seguente: in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Ovviamente dovranno essere seguiti i protocolli emanati dal Dipartimento dello Sport e del Comitato Tecnico Scientifico, in caso contrario le gare saranno disputate a porte chiuse.