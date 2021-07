Sciopero del personale Trenitalia dalle 3 del 25 alle 2 del 26 luglio

Nel prossimo fine settimana circoleranno regolarmente le Frecce, i treni a lunga percorrenza e i regionali sulle reti gestite da GTT - compresa la linea SFM1 Chieri Rivarolo - , in occasione dello sciopero del personale delle Direzioni Regionali Piemonte e Valle d’Aosta di Trenitalia indetto dalla segreteria regionale piemontese del sindacato Orsa, dalle ore 3.00 di domenica 25 luglio alle 2.00 di lunedì 26 luglio.

Per i treni Regionali, in Piemonte, Valle d’Aosta e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie o al numero verde gratuito 800 89 20 21.