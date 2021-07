Lavori in corso a Bioglio, arrivano news per Provinciale di San Francesco e frazioni Maglioli e Alcinengo

Serie di interventi nel territorio di Bioglio. Nei giorni scorsi è stata rinnovata la richiesta alla Provincia di Biella di procedere quanto prima alla riapertura della Provinciale di San Francesco.

Gli uffici provinciali hanno risposto in merito con la comunicazione che segue, come riportato sul sito del Comune: "A seguito del riscontro della scarsa stabilità del sottofondo per cui è stato necessario smussare il ciglio di scavo ed interrompere la viabilità, attualmente sono in corso di realizzazione la posa dei pali che proseguirà per tutta la corrente settimana e la predisposizione della fondazione e del muro di elevazione comprensivo del getto e una prima parziale maturazione del calcestruzzo. Queste attività sono previste a tutta la prima decade di agosto. Solo a questo punto si potrà reinterrare il corpo stradale e ripristinare il senso unico alternato. Ci si augura che le condizioni meteorologiche non ritardino quanto previsto".

Aggiornamenti arrivano anche da frazione Alcinengo per bocca del sindaco Stefano Ceffa: “È stato riparato il guasto sulla rete fognaria. Le operazioni sono state particolarmente complesse a motivo della profondità della condotta fognaria e dell'origine doppia del problema. Nei prossimi giorni si interverrà anche a valle della frazione per un disagio analogo”. Infine, per quanto riguarda il guasto elettrico occorso a frazione Maglioli, il Comune ha comunicato che entro la settimana prossima verrà posizionata una nuova cabina e rimosso il generatore. Contestualmente verrà ripristinata anche la pubblica illuminazione.