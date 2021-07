UISP Biella: successo per il primo raduno di istruttori, tecnici ed operatori di escursionismo

Sabato 17 luglio uno splendido sole ha fatto da cornice al “primo raduno istruttori, tecnici, operatori di escursionismo e di cammino UISP” ospitato dal gruppo sportivo GS di Donato. Il ritrovo in mattinata, presso la piazza del municipio, con il saluto di benvenuto da parte di Ermanno Pizzoglio (responsabile nazionale formazione UISP montagna) , Ennio Poglio (presidente ASD GS Donato) e Roberto Favario (presidente dell’Unione Montana dei comuni della Valle Elvo).

I quasi 60 partecipanti, provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta e viterbese, sono stati accompagnati dai padroni di casa in un’escursione lungo i sentieri della serra morenica di Ivrea. Sono stati guidati per circa 4 ore a scoprire bellezze naturali e curiosità storiche, geologiche e di costume, in questi angoli del biellese poco conosciuti ma di innegabile fascino e potenzialità dal punto di vista del turismo in natura.La mattinata si è conclusa in bellezza all’area attrezzata “Claudio Masserano” in fraz. Ceresito, dove Alpini e Pro Loco hanno allestito un pranzo a base di polenta grassa, spezzatini e pesche ripiene.

Il pomeriggio è proseguito con il benvenuto agli intervenuti e a UISP, con il presidente del comitato territoriale di Biella Pier Mario Garbino ed il sindaco Desiree Duoccio che ha ringraziato gli ospiti per aver scelto Donato. Ermanno Pizzoglio e Alma Brunetto (responsabile nazionale atletica UISP) hanno poi consegnato ai partecipanti i diplomi di istruttore nei vari ambiti (escursionismo, cammino e vie ferrate ) conseguiti negli anni 2019-2020 . La bella giornata si è conclusa con il rientro al punto di partenza, percorrendo a ritroso un tratto del cammino di Oropa.