Auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E, soprattutto, grazie per essere stato un saldo punto di riferimento per tutti gli italiani in uno dei momenti più drammatici della storia del nostro Paese. La sua saggezza, il suo rigore, al contempo la sensibilità nell'immedesimarsi nelle reali difficoltà delle famiglie offrono a noi e al mondo l'immagine di un'Italia forte, unita, affidabile.

Lo dichiara il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.