All'Alpe di Mera con lo scoiattolo Meraviglio: Apre il nuovo parco giochi in quota FOTO

Venerdì 23 luglio, a Mera debutta la novità dell’estate dedicata ai piccoli avventurieri : apre “La Tana”, il secondo parco giochi in quota affacciato al maestoso Monte Rosa. Situato in zona Boschetto, l’area attrezzata è stata costruita prevalentemente in legno, richiamando i materiali della natura, per offrire il massimo del divertimento con il massimo della sicurezza.

Ma “La Tana” non è solo un parco giochi; per creare un vero e proprio circuito avventura, la nuova area per bambini è stata collegata ad anello con il vicino parco “Il Covo”, già presente in zona Campo dall’estate 2020, per offrire alle famiglie un’esperienza completa di divertimento e natura. A fare da guida ai ragazzi ci sarà la mascotte Meraviglio, lo scoiattolo esploratore che, grazie alla sua stazza minuta, riuscì ad addentrarsi nel bosco e scoprire i resti di una civiltà antica. Meraviglio, attraverso dei pannelli ludico – didattici posti lungo il percorso, racconterà in maniera giocosa anche la fauna, la flora e il territorio che circonda tutta l’Alpe di Mera.

A coronare le splendide giornate trascorse in quota saranno i ristoranti, bar e rifugi nelle vicinanze che, con i piatti di tradizione della casa, accoglieranno i turisti che visiteranno l’Alpe. Tutte le informazioni e la cartina sono disponibili sul sito: www.alpedimera.it/content/it/it-parchi-giochi.html

È possibile accedere al sito www.alpedimera.it per visitare la sezione dedicata alla “Promo Famiglia”, un’offerta che permette alle famiglie di acquistare i biglietti della seggiovia ad una tariffa speciale.