Concerti e Musica in Piazza, buona partecipazione e tanto gradimento tra i biellesi (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Buona partecipazione e grande interesse alle serate musicali, inserite nel programma di Biella Estate 2021. Pubblico entusiasta e prove corali da applausi negli scorsi giorni, come al Chiostro di San Sebastiano in occasione della Musica in Piazza delle bande musicali di Candelo e Valdengo. Ieri sera, invece, si è tenuto a Palazzo Gromo Losa il Concerto della Società Musicale Giuseppe Verdi Città di Biella.

Ma gli appuntamenti di luglio non terminano certamente qui: stasera sarà il turno di Canto Libero- Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol alle 21.30 di Piazza Duomo; sabato concerto nell'ambito del Torino Jazz Festival Piemonte: orario d'inizio alle 21 a San Sebastiano. Mercoledì 28 luglio Musica in Piazza con le bande musicali di Netro e Roppolo davanti al Duomo alle 21.15. Infine, venerdì 30 luglio spettacolo con Massimo Ranieri “Sogno e son desto”, sempre in Piazza Duomo, alle 21.30.