Tragedia sul Monte Mars, escursionista precipita dalla parete

Dramma sulle montagne biellesi. Dalle prime informazioni in nostro possesso sembra che un uomo sia precipitato da una parete del Monte Mars: l’escursionista si trovava in compagnia di altri amici quando si è consumata la tragedia. Le cause della caduta sono ancora da accertare.

L’incidente si è verificato poco prima delle 14 di oggi, 23 luglio. Sul posto si è portato il Soccorso Alpino e l’elisoccorso per il recupero della salma. A Oropa, intanto, si sono portati i Carabinieri e il personale del 118. Seguiranno aggiornamenti.