Masserano: Straniero privo di documenti fermato nella notte dai Carabinieri

Verso le 23,30 della scorsa notte, a San Giacomo di Masserano, un giovane è stato controllato mentre camminava a piedi, nei pressi del centro commerciale, dai Carabinieri della Stazione di Masserano impegnati in un normale servizio preventivo.

L'uomo, straniero e privo di documenti, si esprimeva in uno stentato italiano tanto che è stato necessario accompagnarlo in caserma per procedere al fermo per l’identificazione. Dopo un più approfondito controllo, gli operanti sono riusciti a risalire alle complete generalità del ragazzo, un 22enne capoverdiano senza fissa dimora, già colpito dall’Ordine del Questore di Torino di lasciare il Territorio nazionale entro il prossimo 25 luglio.

Conclusi gli accertamenti, i Carabinieri invieranno una relazione del fatto diretta alla Procura della Repubblica biellese.