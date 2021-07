Esce di casa per andare al lavoro e trova un rapace sulle scale del condominio (foto Pixabay)

Esce di casa per andare al lavoro e si trova davanti un rapace nella scala del condominio. L'accaduto è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina, 23 luglio, in una palazzina di Biella. Molto probabilmente il volatile, un gufo o una civetta, è penetrato all'interno da una finestra lasciata aperta rimanendovi per tutta la notte.

Il residente ha subito avvertito i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, l'hanno guidato verso la finestra da cui si è liberato in cielo.