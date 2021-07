Biella: Spacciatore fermato al Parco della Rovere con 30 dosi di hashish

Ieri, 22 luglio, gli agenti della Polizia di Stato, durante un controllo al Parco della Rovere, notavano due individui in atteggiamenti sospetti per cui procedevano ad effettuare un controllo delle identità. Uno dei due, visti i poliziotti, cercava di allontanarsi e si liberava di un sacchetto di plastica nascondendolo tra le siepi del parco. Raggiunto dagli agenti veniva identificato come B.G., 22enne del Gambia, e contestualmente si procedeva al recupero del sacchetto contenente 30 dosi di hashish. Sequestrati anche 60 euro in piccolo taglio, probabili proventi delle prime vendite.