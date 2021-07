Biella: Mulettista infortunato, scena attenzionata da Polizia, Spresal e Polizia Locale per gli accertamenti

Incidente sul lavoro in via Palazzo di Giustizia a Biella

Secondo le prime testimonianze, da accertare, pare che l'infortunato, che stava scaricando con un muletto un carico da consegnare, sia stato investito da una gran quantità di scatoloni colmi di risme di carta che gli sono precipitate addosso e dallo stesso muletto mentre procedeva alle operazioni. L'uomo è stato trasportato all'ospedale dal 118 in politrauma e al momento non si conoscono le sue condizioni. L'esatta dinamica è al vaglio del personale Spresal, visto che l'incidente è stato classificato come infortunio sul lavoro. Le operazioni di indagine sul luogo sono supportate da Polizia di Stato e Polizia Locale.

Anche i Vigili del Fuoco sulla scena dell'infortunio per lo sversamento sulla sede stradale di liquido infiammabile e per monitorare le operazioni di messa in sicurezza dell'area che sta ripulendo il personale di Sicurezza e Ambiente.

Seguiranno aggiornamenti.