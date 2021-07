UNUCI Biella, minuto di silenzio nel ricordo dei soci mancati e consegna attestato di Benemerenza

Nei giorni scorsi, in ritardo rispetto alla normale tempistica, si è tenuta la consueta riunione annuale degli Ufficiali in Congedo biellesi (UNUCI). Nel rispetto delle regole conseguenti alla pandemia, l’assemblea dei Soci ha avuto luogo in un noto hotel cittadino ed ha riscosso una discreta partecipazione nonostante le risapute restrizioni. Con il presidente di Sezione Gen. Luca Cicciarella è intervenuto quale ospite d’onore il Gen. Claudio Vercellotti Alpino doc biellese.

Dopo il saluto alla Bandiera accompagnato dall’esecuzione dell’Inno Nazionale i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio nel ricordo dei Soci mancati nel corso dell’ultimo anno: Ten. Giovanni Boatti, Ten. Giuseppe Cavallo ed il compianto Capo Calotta Ten. prof. Claudio Aquili. Conclusa l’esposizione della relazione morale e finanziaria, comunicata ai Soci secondo lo Statuto dal primo Capitano Roberto Bona, sono stati consegnati gli attestati di Benemerenza alla sig.ra Piera Molteni Metallo, vedova dell’indimenticato ex Presidente Ten. Col. Piero, al Cap. Gian Paolo Costanza, alla memoria del Ten. Claudio Aquili ed al Ten. Nello Ghione per i suoi 60 anni di anzianità di iscrizione.

In un successivo incontro saranno consegnati gli attestati anche al Cav. Renato Conzon, al Cap. Marcello Germani, al Ten. Dino Rossetti e per i 60 anni di iscrizione al Ten. Amerigo Monti che non hanno potuto essere presenti per motivi famigliari. Il brindisi conclusivo, nella forma della tradizionale “Carica”, è poi stato comandato dal Magg. Alberto Sanna, Ufficiale del Rgt. Nizza Cavalleria.