Quaregna Cerreto quasi terminati i lavori dei parchi giochi e nuovo arredo urbano in arrivo

Quaregna Cerreto parte con i lavori in via Quintino Sella

Quaregna Cerreto si fa bella: vanno avanti i lavori di sistemazione dei parchi giochi. In piazza Lucio Dalla manca solo la ristrutturazione delle gradinate e la messa in sicurezza del palco. Nel parco di piazza Vitale Rosazza a Cerreto a breve verrà installata una fontana con il getto da terra. Inoltre, per entrambi i parchi, il sistema di allarme verrà presto integrato di rilevatori di presenza, in quanto, anche se le aree sono aperte, vi sono degli orari da rispettare per usufruirne.

Nel consiglio comunale in programma per il 26 luglio verrà disposta una variazione di bilancio per la cifra di 100mila euro da destinare ai lavori pubblici, grazie alle sovvenzioni dello Stato per i piccoli comuni. Con questa cifra verranno sostituite le piante spezzate dal maltempo e ripristinate le aiuole di via Quintino Sella. Le piccole aree verdi verranno ripulite dall’immondizia che troppo spesso viene gettata senza criterio e dalle deiezioni canine abbandonate, le siepi presenti sostituite con altre piante.

Verrà inoltre utilizzata della pietra di balma per separare la pista ciclabile dalla strada, per tutta la lunghezza della strada provinciale 300, nella parte sinistra verso Biella, mentre per la parte destra partiranno dal bivio con via Roma, in quanto dalle rotatorie di via Monte Grappa e via Roma i lavori verranno affrontati dalla società che a breve aprirà il nuovo centro commerciale al civico 14.

Per la via Quintino Sella l'Amministrazione Comunale si è confrontata con la Provincia di Biella per il rifacimento del manto stradale.