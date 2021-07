Torna a Candelo la Giornata del Riuso, Gelone: “Incentiviamo riutilizzo per evitare sprechi”

“Confermata per domani, 24 luglio, la giornata del Riuso di Candelo, in cui è possibile portare quel che non si usa più, in particolar modo gli ingombranti: qualcosa potrebbe essere utile ad altri, così da incentivare il riutilizzo ed evitare sprechi”. Così il sindaco Paolo Gelone presenta la nuova iniziativa in programma domani, dalle 8 alle 10, con la consegna del materiale presso la piazza Marinai d'Italia e l'apertura dell'evento alle 10.

“Al termine, previsto per le 12, tutto ciò che rimane verrà raccolto e portato via dalla Seab – spiega Gelone - Un modo in più per evitare l'abbandono dei rifiuti e anche per essere più sostenibili”.