Scicolone su raccolta firme per referendum contro caccia: “Raccolto quasi 500 firme ma non basta”

Da inizio luglio sono state quasi 500 le firme raccolte nel punto Animal Friendly, a Biella, per il referendum che chiede l'abolizione della caccia sul territorio nazionale.

Un risultato andato oltre le aspettative che soddisfa appieno il presidente dell'associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone: “Bene così, ma non basta. Si può andare nel proprio comune di residenza e apporre la propria firma, c'è tempo fino a settembre per raccogliere 500mila firme. Buoni riscontri nel nostro punto con sempre più adesioni. I banchetti saranno replicati domani, dalle 9 alle 12.30, sempre in via Trieste 13, a Biella, venerdì (17-19) e sabato prossimo (9-12.30). Per informazioni potete contattarmi al numero: 347.4442897”.

Presente anche il consigliere comunale Alessandro Vignola, nel ruolo di scrutatore e autenticatore delle firme.