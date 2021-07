Quattro nuovi Medici di Medicina Generale sul territorio dell’Asl di Biella

Dal prossimo 1° agosto nell’ambito territoriale di Cossato prenderanno servizio due nuovi giovani Medici di Medicina Generale; i dottori si aggiungeranno ai due già entrati in attività lo scorso 1° luglio negli ambiti territoriali di Mongrando e Ponderano, per andare così a soddisfare la richiesta dell’utenza nei centri che più necessitavano di innesti nel campo delle Cure Primarie.

I nuovi Medici di Medicina Generale titolari nell’ambito territoriale di Cossato (comprendente i Comuni di Cossato, Lessona, Quaregna Cerreto, Casapinta, Mezzana Mortigliengo, Strona, Castelletto Cervo, Mottalciata, Gifflenga, Piatto, Valdengo e Vigliano) sono il dottor Jacopo Pettinelli e la dottoressa Giulia Rosa. Entrambi gestiranno i propri assistiti nell’ambulatorio di via Pajetta 8 a Cossato, con la dottoressa Rosa che sarà inoltre impegnata in un ambulatorio a Valdengo in via degli Avogadro 1/A.

Gli utenti dell’ambito territoriale di Cossato al momento sprovvisti di un Medico di Medicina Generale assegnato potranno quindi, a partire dal 1° agosto, chiedere di essere inseriti nell’elenco dei nuovi dottori con diverse modalità: - accedendo con le proprie credenziali/SPID al link: www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/642-cambio-medico-di-famiglia - inviando una mail agli indirizzi: cup.cossato@aslbi.piemonte.it e/o cup.biella@aslbi.piemonte.it indicando i dati anagrafici del/i richiedente/i e il nominativo del Medico prescelto - presentandosi ai punti aziendali Cup Asl di Biella, Cossato, Cavaglià, Mongrando, Andorno Micca, Vigliano e Valdilana (località Ponzone e Valle Mosso) in orario di apertura degli uffici.

Le due prese di servizio in area cossatese, che consentiranno di superare in parte la grande criticità legata alle carenze di Medici di Medicina Generale creatasi di recente nella zona in relazione a una problematica diffusa trasversalmente in ambito nazionale e regionale, seguono quelle del dottor Federico Casula e della dottoressa Irene Plantone, che lo scorso 1° luglio sono entrati in attività rispettivamente negli ambiti territoriali di Ponderano e Mongrando.

Ulteriori inserimenti di medici di Cure Primarie, derivanti dall’assegnazione di titolarità da parte della Regione Piemonte, sono attesi dall’Asl di Biella per i prossimi mesi. Continua inoltre a essere possibile anche per Medici iscritti ai corsi di specializzazione presentare richiesta per effettuare turni di continuità assistenziale sul territorio e presso la Casa Circondariale.