Dopo il caldo nuova ondata di maltempo con temporali, vento e grandinate: è allerta gialla da domani

Dopo giorni di calura estiva, torna il maltempo in Piemonte e nel Biellese. A darne notizia, l’Arpa Piemonte con un nuovo aggiornamento sul proprio sito: “Nella giornata di domani, l’avvicinamento all’arco alpino di un minimo depressionario di origine atlantica convoglierà sul Piemonte intensi flussi umidi sudoccidentali in quota. Infiltrazioni di aria fredda e una forte rotazione del vento con la quota determineranno condizioni di spiccata instabilità, con rovesci e temporali localmente intensi su zone montane e pedemontane, in successivo sconfinamento sulle pianure. I fenomeni più persistenti sono attesi sul settore settentrionale della regione. I temporali più intensi potranno essere associati a forti raffiche di vento e grandinate. Un deciso calo termico è inoltre atteso nel pomeriggio di domani, come dimostra la variazione delle temperature massime sulle 24 ore, che sul settore settentrionale raggiungerà i 6-8 gradi. In considerazione di quanto previsto, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali che potranno determinare locali allagamenti, caduta di alberi, fulmini e isolati fenomeni franosi sulle zone A (Toce, NO-VB) e B (Val Sesia, Cervo e Chiusella, BI-TO-VC). Si consiglia di prestare attenzioni negli spostamenti e nelle attività all’aperto”.