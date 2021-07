Rifiuti abbandonati alla Baragggia, un lettore segnala: “Sporcaccioni 10 – Ambiente 0” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Caro direttore,

La Baraggia è un posto unico, un ambiente fantastico ideale per camminare, correre, andare in bicicletta. Ieri, la camminata di fine giornata che serve a ritemprarmi si è trasformata in una grande, e mi scusi il termine, inc... Non è possibile, dopo tutti gli appelli mondiali, europei, nazionali e locali che si continui ad abbandonare rifiuti deliberatamente sapendo che possono essere conferiti semplicemente e senza costi aggiuntivi. A meno che si tratti di individui che non pagano la bolletta dei rifiuti, o non siano censiti, lo smaltimento è pagato a priori.

Purtroppo l’inciviltà la fa da padrone: e questi fatti si ripetono continuamente nel nostro bellissimo biellese. Questo episodio, tra i tanti, rappresenta un pessimo biglietto da visita per quelle persone e quell’economia che tutti i giorni cerchiamo di attirare in loco, rendendo vani gli sforzi di chi si impegna”.