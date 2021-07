Lavori in corso a Muzzano. Le strade interessate sono vicolo Bertola, via Vobbia, via Roma, regione Salvine, strada vecchia per Occhieppo oltre a qualche rappezzamento dovuto ai lavori effettuati in altre strade. I lavori sono stati effettuati grazie al contributo regionale dello scorso anno e un investimento di 10mila euro da parte del Comune.