Voglia di tricolore per Biella Motor Team, sfide a Roma e Arezzo

Profumo tricolore per la scuderia Biella Motor Team nel prossimo fine settimana. Infatti gli equipaggi del sodalizio presieduto da Mattia Vescovo saranno impegnati sia nel Rally di Roma Capitale, prova valida per il Campionato europeo ed italiano rally per auto moderne che al Vallate Aretine di Arezzo che assegna punti per il Campionato italiano auto storiche. Nella Capitale (partenza all’ora di cena di venerdì da Castel Sant’Angelo e gara nella giornata di sabato) i colori della Biella Motor Team saranno difesi dall’equipaggio di Ford Racing formato da Matteo Ceriali, torinese di Giaveno, e dal biellese Luca Ferraris. Con la loro Ford Fiesta Rally5 cercheranno punti preziosi per la classifica tricolore di categoria. Il loro numero di gara è il 111.

All’Historic Rally Vallate Aretine si parte da Arezzo alle 18,30 di venerdì per disputare due prove speciali, le altre sei si correranno il giorno dopo. La Biella Motor Team schiera, con il numero 28, l’equipaggio formato dai biellesi Luca Valle e Cristiana Bertoglio con la loro abituale Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento. Con il 35 ci saranno il piacentino Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani di Salsomaggiore Terme che si presenteranno ancora una volta con la loro Opel Corsa GSi del 4° Raggruppamento. Nel Trofeo riservato alle Autobianchi A112 Abarth è invece iscritto il navigatore Luigi Cavagnetto che correrà con il numero 214 al fianco di Francesco Grassi.