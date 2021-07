Questa sera 22 luglio alle 18, in diretta sui nostri canali due atlete Anna Sappino, pluri campionessa, ed Elisa Givonetti, grande promessa di questo sport, in squadra insieme per la gara internazionale di Six Days che quest’anno si terrà in Italia dal 30 agosto al 4 settembre.

Le due biellesi ci racconteranno della preparazione in vista di questo importante avvenimento sportivo, delle emozioni provate in sella e dei loro progetti futuri.