Calcio, a Ponderano nuovi arrivi e importanti ritorni in squadra (foto dalla pagina Facebook del Ponderano)

Movimenti al Ponderano Calcio, impegnato con il direttore sportivo Lavecchia tra importanti ritorni e nuovi nerostellati. La società comunica che si separano le strade con il portiere Nelva Pasqual e a difendere la porta ritorna Pitarresi con la conferma del collega di ruolo, il giovane Demartini.

Rinforzata la difesa con un altro ritorno, quello di Filopandi nel ruolo di centrale difensivo. Tra centrocampo e reparto avanzato confermato Ferrero mentre si registrano gli arrivi di Ranotto e Schellino. Non si fermano qui le operazioni con alcune valutazioni in corso e relative trattative avanzate e nelle fasi conclusive per essere il più possibile competitivi.