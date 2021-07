Al Golf Biella Le Betulle il 14° Campionato Biellese, ecco i vincitori

In campo sul percorso di Magnano un centinaio tra i migliori amateur biellesi in rappresentanza dei sei club della provincia: Golf Club Biella, Golf Club Cavaglià, Tenuta Il Castello Cerrione, Golf Club Ponte Cervo, Golf Club Cerrione Il Mulino e Golf Cossato. Nella prova maschile Francesco Tinelli ha trionfato consegnando una carta finale di 71 (-2 sotto il par) si è messo alle spalle i compagni di Club Riccardo Siclet (76) e Sebastiano Barberis Canonico (77) a cui è andato il primo netto di prima categoria. Campione di seconda categoria (anche in questo caso si dava precedenza al lordo) a Pietro Foscale (Biella Le Betulle) con lo score di 86, mentre nel netto ha prevalso Maurizio Giletta (Crema) con 72, davanti a Alberto Gamma (Biella Betulle) con 75.

In terza categoria vittoria di Massimo Marangon (Cossato) con 99, 1° netto per Rinaldo Cossa (Biella) con un ottimo 64, seguito da Gianluigi Zampa (Margara) con 71. Nella categoria unica femminile si è imposta Camilla Barbero (Mulino Cerrione) con lo score lordo di 87. Nel netto 1° posto per Paola Buratti (Biella Betulle) con 73 davanti alla compagna di squadra Noris Marantelli con 73 e Valentina Ranghino (Ponte Cervo) con 75. Nella gara a squadre ha vinto il Gc Biella Le Betulle con 298 punti punti, secondo posto per Il Mulino Cerrione con 319 e 3° gradino del podio per Gc Cavaglià con 333.