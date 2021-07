Valdilana: Il Mercato del Rinascimento continua il suo viaggio tra i prestigiosi giardini Zegna

Storie di Piazza con il progetto Storie Biellesi 2021 inserito negli eventi della Rete Museale Biellese, continua la propria attività culturale il 1° agosto con la presentazione del Mercato del Rinascimento, nella prestigiosa cornice del giardino di Casa Zegna a Valdilana- Trivero, in collaborazione con Fondazione Zegna e il contributo di Fondazione CR di Biella, CR Torino e il patrocinio della Provincia di Biella, ATL e altri enti.

Partenze scaglionate ogni mezz’ora a partire dalle 15,30 previa prenotazione al numero 015 7591463 e info@storiedipiazza.it.

Sarà possibile visitare<s> </s>Casa Zegna con la mostra permanente “from sheep to shop” e la mostra temporanea “Fadinng Loss, cronache dal bosco” come ogni domenica dalle 14 alle 19. In occasione del Mercato l’ingresso a Casa Zegna sarà libero.

Il Mercato del Rinascimento elaborato a seguito della mostra del 2019 “Il Rinascimento a Biella, Sebastiano Ferrero e i suoi figli”, continua il suo viaggio in Valdilana, tra i prestigiosi giardini Zegna in un percorso tra prati, aiuole e rododendri e coinvolgerà una ventina di attori e musicisti che presenteranno alcuni antichi mestieri e musiche d’ispirazione: dalle formaggiaie alla mugnaia, dalle venditrici di verdura alle donnine in viaggio, ma non mancheranno altre figure come quelle dell’eremita e dei bambini che giocano con i giochi antichi utilizzando la filastrocca in versi dedicata a Sebastiano Ferrero. Una parte di spettacolo sarà anche garantita dalla immancabile musicista Simona Colonna con voce e violoncello.

I personaggi del mercato saranno splendidamente abbigliati con i costumi di Laura Rossi realizzati con originali e antiche tele di canapa, lino e cotone provenienti dai telai della zona, gli abiti sono stati ricavati dopo accurato studio e ricerca, da quadri di pittori locali e internazionali del 500. Invece gli oggetti di scena, ispirati sempre all’iconografia dell’epoca sono di Franco Marassi. Il coordinamento e la regia di Manuela Tamietti.

Attori e musicisti:

Oliviero Cappellini, Cristina Colonna, Alberto Fante, Noemi Garbo, Fernanda Gionco,

Davide Ingannamorte, Francesco Logoteta, Ania Masi, Greta Masi, Oriana Minnicino,

Maurizia Mosca, Francesca Natale, Sonia Rondi, Sandra Pizzato, Marinella Solinas, Luisa Trompetto,Laura Vittino

Musiche Simona Colonna, Elena Straudi

Come sempre l’offerta per il Mercato sarà libera e sarà possibile comunicare con la compagnia attraverso il sistema di posta collocato alla fine del percorso.

L’appuntamento successivo sarà a S.Giovanni d’Andorno con il Mercato del ‘900 del 15 agosto.

