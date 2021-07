Un libro tra fede e storia: I Santuari delle Acque nel Biellese

La Dottoressa Claudia Ghiraldello, esperta d’arte e già autrice di volumi di carattere storico-artistico, in questo libro racconta di 38 luoghi di culto biellesi e del loro legame con l’acqua, elemento “segno di vita, ma anche di morte”.

A prefazione del volume, l’intervento del Vescovo di Biella Sua Eccellenza Mons. Roberto Farinella che accenna come “la posizione dei nostri Santuari sempre vicino ad un corso d’acqua diventa possibilità di una profonda esperienza dello spirito umano”. Lo stesso Vescovo parteciperà alla presentazione.

Nell’introduzione Ghiraldello spiega ampiamente come l’elemento acqua sia radicato nella storia umana, con accenni alle diverse culture come quella egiziana e indiana, celtica e buddista.

Racconta, tra gli altri, del Santuario della Madonna di Oropa, del Santuario della Madonna della Neve a Soprana, della chiesa di San Giuseppe in Riva a Biella e del Santuario di San Bernardo di Trivero (Valdilana). La narrazione spazia nei campi della storia e della fede, spiegando che i luoghi vengono spesso dedicati alla Madonna: “È lei, la Madonna, la vera fonte di prodigio, è lei che, materializzandosi in luoghi prescelti, si pone come balsamo dei dolori, i tanti dolori del popolo, quel popolo che a lei si affida come a Madre premurosa”.

Si racconta dell’acqua come elemento fondamentale dei riti di purificazione spirituale, ma anche della sua forma più densa tramutata in olio che battezza o dà l’estrema unzione; del sottile confine tra fede e superstizione nella ricerca del miracolo, che la Chiesa controlla istituendo a volte veri e propri processi per dimostrare la veridicità dei fatti, approfondendo ad esempio i miracoli certificati dell’ Oratorio di San Clemente a Occhieppo Inferiore.

Il volume è arricchito da molte immagini dei luoghi descritti, immagini realizzate dalla stessa Ghiraldello in collaborazione con il già Presidente del Fotoclub di Biella Sergio Ramella Pollone.

Alla presentazione del libro, che è entrata nel circuito degli eventi di preparazione alla V Incoronazione della Madonna di Oropa, interverrà, con le personalità fin’ora elencate, anche il rettore del Santuario Canonico Don Michele Berchi.

A sancire il profondo legame con il nostro territorio, l'editore del libro è Botalla e lo sponsor è Lauretana S.p.A.