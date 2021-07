A Pray la Festa della Fagnana in forma ridotta: presenti gli onorevoli Borghi e Braga

Anche quest’anno, a causa delle incertezze e delle problematiche legate al Covid, la Festa della Fagnana purtroppo si realizzerà in forma ridotta. Domenica 25 luglio alle 9,45 presso il Salone Polivalente di Crevacuore si terrà il Convegno dal titolo “NON SOLO DIGA, LA VALSESSERA DEL FUTURO” che vuole essere un momento di riflessione e confronto sull’importanza della valorizzazione e riqualificazione dei territori montani ed in particolare della Valsessera.

Al convegno interverranno: On. Enrico Borghi della Segreteria Nazionale - Politiche per la sicurezza; On. Chiara Braga della Segreteria Nazionale - Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture; Cons. Reg. Domenico Rossi - Referente quadrante BI-VC-VCO-NO; Marco Bussone presidente Uncem.

Porteranno i loro saluti: Paolo Furia Segretario regionale PD Piemonte; Rita de Lima Segretaria PD Biellese; introdurrà e modererà il convegno Maria Rina De Matteo Segretaria Circolo PD Pray-Valsessera Gli Amici della Fagnana inoltre prepareranno, sempre domenica 25 luglio, “POLENTA E TAPULUN” da asporto, un piatto solitamente molto apprezzato alla Festa.

La “Polenta e tapulun” potrà essere ritirata, portando un apposito contenitore, dalle ore 11,30 alle ore 12,30 presso la sede della Pro Loco di Pray.