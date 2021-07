Yamamay sostiene il Biella Master

Un nuovo importante ingresso tra i sostenitori del Biella Master: Yamamay. L’azienda, situata a Gallarate, nasce nel 2001 da un’idea dell’imprenditore napoletano Gianluigi Cimmino il quale, credendo fortemente nel potenziale del mondo del retail e del mercato dell’intimo, decide di investire con l’ausilio della sua famiglia su una nuova sfida imprenditoriale.

Con Francesco Pinto nel ruolo di Presidente e Barbara Cimmino, fondatrice della Yamacademy e attualmente CSR Director di Yamamay, danno vita alla Inticom S.p.A. Nel 2010, a 10 anni dalla fondazione, Yamamay vive un secondo momento di grande sviluppo e crescita, grazie all’ingresso della famiglia Carlino, fondatrice del marchio Carpisa e alla creazione di Pianoforte Holding, nella quale convergono due brand di straordinario successo: Yamamay e Carpisa. Il Gruppo raggiunge in poco tempo il traguardo di 1.000 negozi, con più di 1200 dipendenti. Yamamay collaborerà con il Biella Master nella realizzazione di alcune attività formative sul campo, rivolte ai giovani laureati.

Il Biella Master, nonostante l’emergenza Covid, non si è mai fermato e sono già numerose le domande di partecipazione al nuovo corso propedeutico, previsto per il mese di ottobre e relativo alla XXXI edizione; il termine ultimo per l’iscrizione sarà il 18 settembre. Ai candidati selezionati al termine del corso propedeutico verrà messa a disposizione una cospicua borsa di studio e verrà offerta la possibilità di intraprendere un cammino formativo nel settore tessile/abbigliamento unico nel suo genere.